Arredamento d’interni: una passione tutta italiana. In Italia, la casa non è solo un luogo dove abitare: è il cuore della vita familiare, uno spazio che custodisce storie, emozioni, radici. Fin da piccoli impariamo ad associare l’ambiente domestico al concetto di “bello”: il mobile antico della nonna, il tappeto steso con cura, i piatti buoni della domenica. Arredare, per gli italiani, è una tradizione che si rinnova continuamente, un rito di appartenenza e di orgoglio personale. Negli ultimi anni, complice anche il tempo trascorso tra le mura domestiche, è aumentata la consapevolezza dell’importanza degli spazi in cui viviamo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Gli italiani e la casa: quando arredare diventa un atto d’amore (e di stile)