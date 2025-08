Gli impacchi alla camomilla sono il classico rimedio della nonna per gli occhi Sicuri che faccia così bene?

G li impacchi alla camomilla per gli occhi sono tra i più classici “rimedi della nonna”: basta una bustina di infuso, un batuffolo di cotone e il gioco è fatto. Lievi bruciori, stanchezza e persino leggerissime forme di congiuntivite sono attenuati. Ma è davvero così? Gli impacchi alla camomilla fanno davvero bene agli occhi? Secondo l’esperta non così tanto. Occhi gonfi, i rimedi casalinghi per trovare sollievo X Leggi anche › Occhi gonfi e occhiaie: le fette di cetrioli funzionano davvero? Occhi, gli impacchi alla camomilla: il potere di questo infuso. La camomilla è un vero toccasana. Calma, lenisce, addormenta. 🔗 Leggi su Iodonna.it

