Gli esplode la sigaretta elettronica in tasca e si ustiona la gamba poi cade e batte la testa su una fioriera

Un ragazzo di 25 anni è arrivato in pronto soccorso a Riccione con gravi ustioni di secondo grado alla gamba sinistra e alla mano destra: gli è esplosa la sigaretta elettronica nella tasca. Un attimo dopo ha perso l'equilibrio e ha pestato la testa su una fioriera. 🔗 Leggi su Fanpage.it

