Il palco degli Stati generali del Sud di Forza Italia in Calabria si trasforma in un tripudio collegiale a Roberto Occhiuto, dopo la scelta a sorpresa di dare le dimissioni da governatore per poi ripresentarsi al voto anticipato (non ce l’ho con i giudici, ma con gli odiatori, quelli che ce l’hanno con tutti e non vogliono il bene della Calabria). “Grazie Roberto. Occhiuto ha ridato dignitĂ alla Calabria”. Così Antonio Tajani, parlando agli Stati Generali del Sud. Il governatore dimissionario si prende la scena. Occhiuto: sono un uomo fortunato perchĂ© ho Ciccio Cannizzaro.”. ”Io sono un uomo fortunato, anche se poi quest’anno un po’ di sfiga c’è stata. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Gli azzurri plaudono alla "grande scelta di coraggio" di Occhiuto. Tajani: "Ha ridato dignità alla Calabria"