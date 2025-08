Gli artisti del teatro italiano a sostegno della Pergola | Indignati aggressione senza precedenti

Gli artisti del teatro italiano si uniscono in sostegno al direttore artistico del Teatro della Pergola Stefano Massini a seguito della decisione presa dal Ministero della Cultura de declassamento del teatro. Adesso il teatro viene riclassificato come “teatro di rilevante interesse culturale”, in. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

In questa notizia si parla di: teatro - artisti - italiano - sostegno

Napoli, incidente al teatro San Carlo: pannello scenico cade su Marisa Laurito e altri due artisti - Attimi di apprensione al Teatro San Carlo di Napoli nella serata di mercoledì 15 maggio 2025, tra le ore 19 e le 20, durante la prova d’assieme dell’opera La Fille du Régiment (La figlia del reggimento) di Gaetano Donizetti.

Tra sport e teatro, oltre 200 piccoli e grandi artisti per lo spettacolo 'Figlio della Luna' - ‘Figlio della Luna’. E’ il titolo dello spettacolo in programma mercoledì 4 dalle 20.30 al Teatro Comunale, che vedrà in scena oltre 200 piccoli e grandi artisti, tra i quali gli alunni di nove classi della scuola primaria Matteotti.

Giovani artisti al teatro ‘900. I saggi della scuola di musica - Termina l’anno scolastico della scuola di musica di Tresigallo ‘Associazione Arianna Alberighi’ e, con esso, le quasi 4.

Il mondo del teatro italiano a sostegno della Pergola Vai su Facebook

Gli artisti del teatro italiano a sostegno della Pergola: “Indignati, aggressione senza precedenti”; Il mondo del teatro a sostegno della Pergola declassata; Online il Bando In-Box 2025-26.

Il mondo del teatro a sostegno della Pergola declassata - C’è praticamente tutto il teatro italiano di qualità nel documento firmato da tanti artisti presenti nella stagione 2025- msn.com scrive

Artisti in difesa del teatro della Toscana: un appello corale contro il giudizio ministeriale - Un ampio fronte di grandi nomi del teatro italiano si schiera a difesa del teatro della Toscana e del direttore artistico Stefano Massini, dopo il duro giudizio ministeriale sulla stagione 2025- Secondo editorialedomani.it