Se per molti l’estate è sinonimo di divertimento, di tempo libero e di giornate trascorse in compagnia, c’è anche chi, con il rallentare delle attivitĂ e le cittĂ sempre piĂą vuote, può sperimentare un senso di isolamento piĂą acuto. "La solitudine è un’esperienza che può riguardare chiunque –spiega Maria Antonietta Gulino, presidente dell’Ordine degli Psicologi della Toscana e del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi –, ma è importante saper distinguere un momento di difficoltĂ passeggero dai segnali di un malessere piĂą profondo. Solo così possiamo prevenire conseguenze piĂą serie come il ritiro sociale o la depressione". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Gli anziani d’estate. Come limitare i rischi dell’isolamento