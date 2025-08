Gli anti-De Luca di sinistra contestano Conte e Schlein con una lettera aperta

Tempo di lettura: 6 minuti "Cara Elly Schlein e caro Giuseppe Conte, siamo un gruppo di cittadini che si riconoscono nell'area politica – culturale del centrosinistra nella sua articolazione più ampia, impegnati a sostenere convintamente il progetto di alternativa alla destra che state portando avanti con le altre forze politiche e sociali di opposizione, nelle istituzioni e nel Paese. In Campania avete deciso di coinvolgere Vincenzo De Luca, il cacicco per eccellenza, all'interno del campo largo che state predisponendo per le prossime elezioni regionali. Avete preso a bordo un nemico giurato della vostra stessa visione politica.

