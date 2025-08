Gli animali conoscono e usano la medicina per se stessi e per i loro parenti e amici

Uno studio nato dalla collaborazione tra il dipartimento di Agraria dell'Universit√† di Sassari e l'Istituto di Medicina tropicale di Nagasaki in Giappone ha analizzato decenni di osservazioni del comportamento animale relativamente alle pratiche di medicazione e auto medicazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

