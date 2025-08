Roma, 1 ago. (Adnkronos) - A un eventuale referendum costituzionale sulla riforma della giustizia gli italiani si dividerebbero: secondo l'ultimo sondaggio Youtrend per Sky Tg24, il 51% voterebbe sì (per approvarla) e il 49% no (per respingerla). L'affluenza stimata sarebbe pari al 55% - anche se ai referendum costituzionali, a differenza di quelli abrogativi, non è previsto un quorum. Due punti importanti della riforma sono la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, che vede favorevole il 47% degli italiani e contrario il 29%, e la divisione del Consiglio Superiore della Magistratura in due rami, uno per i giudici e l'altro per i pubblici ministeri, che vede il 41% degli italiani a favore e il 35% contrario. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Giustizia: sondaggio Youtrend, italiani divisi a referendum costituzionale