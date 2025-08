Giunta Regolamento depositato testo base su terza fase riforma Fontana | Lavoro encomiabile dei relatori

ROMA – “Il lavoro istruttorio della terza fase di riforma realizzato dalla Giunta per il Regolamento ha portato a un testo molto equilibrato, che riflette il lavoro encomiabile che i relatori hanno svolto con responsabilitĂ e con un altissimo profilo istituzionale, nell’interesse primario del migliore funzionamento della Camera nel suo complesso e in un clima di confronto sereno e costruttivo che auspico possa caratterizzare anche le fasi successive dell’iter, in modo da giungere alla piĂą ampia condivisione possibile del testo complessivo di riforma”. Così il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana aprendo la seduta di oggi della Giunta per il Regolamento, che presiede, nel corso della quale i relatori Federico Fornaro, Igor Iezzi e Angelo Rossi, nell’ambito del cosiddetto terzo binario di riforme del Regolamento, hanno depositato un testo-base. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Giunta Regolamento, depositato testo base su terza fase riforma. Fontana: “Lavoro encomiabile dei relatori”

In questa notizia si parla di: lavoro - giunta - regolamento - testo

Piazza del Popolo il Tar dichiara illegittima la delibera di giunta, Morabito: "Si torna al lavoro" - "Ci credevamo, lo sapevamo ma per scaramanzia non abbiamo mai azzardato. Siamo contentissimi, dopo tanta sofferenza riusciremo a riottenere il nostro posto di lavoro.

Glorio al lavoro per la giunta: "Un assessorato all’Infanzia". Spilli e Angeletti tra le novità - La sindaca Michela Glorio ha vinto le elezioni comunali di Osimo con il 57,37 per cento, 9.395 voti, 1.

Dopo la festa per la vittoria, il centrosinistra al lavoro per costruire la Giunta Barattoni - Ancora presto per fare il "toto-nomi", ma sicuramente qualche ragionamento sulla nuova Giunta di Ravenna all'interno della coalizione di centrosinistra si starĂ iniziando a fare.

Comunicazione del Sindaco Andrea Ruggiero al consiglio comunale della nomina della giunta comunale. Dopo giorni di consultazioni prende finalmente forma la nuova Giunta Comunale di Nola guidata dal sindaco Andrea Ruggiero. A ormai due mesi dall’in Vai su Facebook

Giunta Regolamento, depositato testo base su terza fase riforma. Al centro anche il superamento delle 24 ore della fiducia e il voto a data certa. Presidente Fontana: “Lavoro encomiabile dei relatori”; Giunta approva il nuovo Regolamento del Verde Pubblico e Privato; Sito Istituzionale | Lavoro a distanza, via libera della Giunta al regolamento.

GIUNTA REGOLAMENTO CAMERA, DEPOSITATO TESTO BASE SU TERZA FASE RIFORMA (1) - “Il lavoro istruttorio della terza fase di riforma realizzato dalla Giunta per il Regolamento ha portato a un testo molto equilibrato, che riflette il lavoro encomiabile che i relatori ... Come scrive 9colonne.it

Lavoro in Comune, in arrivo nuovi concorsi. Dodici i posti disponibili - GROSSETO – Arriva il nuovo regolamento per l’accesso agli impieghi del Comune di Grosseto, appena approvato dalla giunta comunale. Scrive msn.com