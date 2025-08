Giugliano clan Mallardo | scarcerati Biasone e la moglie del bumbularo

La Corte di Appello di Napoli ha disposto la scarcerazione di Biagio Vallefuoco, 55 anni, conosciuto come “Biasone”, e di Lyudmila Pylypenko, moglie di Michele Olimpio detto “’o bumbularo”, entrambi condannati in precedenza per associazione mafiosa con riferimento al clan Mallardo. Vallefuoco, giuglianese classe 1968, . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Giugliano, clan Mallardo: scarcerati “Biasone” e la moglie del “bumbularo”

Tentata estorsione in un cantiere: arrestati due soggetti vicini al clan Mallardo - I Carabinieri di Giugliano hanno tratto in arresto due persone accusate di tentata estorsione in concorso, commessa con il metodo mafioso.

Giugliano, estorsori del clan Mallardo in azione sul cantiere dell’Asl: scattano due arresti - Decisiva l'analisi delle immagini di videosorveglianza che ha permesso di riconoscere l'identità dei due malviventi L'articolo Giugliano, estorsori del clan Mallardo in azione sul cantiere dell’Asl: scattano due arresti sembra essere il primo su Teleclubitalia.

