giubileo giovani 2025 in migliaia a circo massimo per la giornata delle confessioni

Sono arrivati in migliaia per la giornata della penitenza inserita all’interno delle celebrazioni del Giubileo dei Giovani 2025. Un appuntamento molto sentito in una cornice incredibile qual è quella di Circo Massimo a Roma. Già dalle prime ore del mattino giovani e giovanissimi si sono messi in fila davanti agli stand predisposti per la confessione. Contenti di esserci ma soprattutto desiderosi di avere risposte: “Sono qui per me stesso- ci dice Claudio, arrivato a Roma da Milano – e per tutti i miei fratelli. Cerco risposte alle tante domande cui non so rispondere, voglio capire chi sono e la risposta è solo in Dio”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

