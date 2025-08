Il Giubileo dei giovani 2025, che vivrà il clou tra sabato e domenica con la veglia di preghiera e la messa con Papa Leone XIV a Tor Vergata, è il quarto evento giubilare dedicato alle ragazze e ai ragazzi. I precedenti Giubilei dei giovani. Il Giubileo della Redenzione 1984. La prima volta fu nel 1984, in occasione del Giubileo della Redenzione. L’incontro si tenne il 14 aprile, alla vigilia della Domenica delle Palme, a San Giovanni in Laterano. “Quale meraviglioso spettacolo costituisce, nello scenario di questa piazza, la vostra odierna assemblea – disse San Giovanni Paolo II – Chi ha detto che la gioventù di oggi ha perso il senso dei valori? È proprio vero che su di essa non si può contare? Ebbene, io dico che già l’esperienza di questi giorni – grandiosa e consolante esperienza di compattezza, di fraternità e di coraggio nell’aperta professione della fede – è di per sé una risposta a siffatte domande ed una smentita a quei dubbi”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Giubileo giovani 2025 a Tor Vergata: tutti i precedenti