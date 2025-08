Giubileo dei giovani l’imponente ‘macchina’ per la sicurezza dei fedeli | In 10mila tra volontari medici e forze dell’ordine

Diecimila uomini e donne sono impegnati per la riuscita della giornata penitenziale che si sta tenendo a Roma al Circo Massimo. Numeri necessari che rendono la macchina organizzativa ben funzionante e consentono ai giovani fedeli che si stanno riversando nell’arena storica della Capitale di vivere serenamente il momento di preghiera. Polizia, Carabinieri, protezione Civile e Croce Rossa sono al lavoro dalle prime ore del mattino. “Il primo bilancio è sotto gli occhi di tutti: un momento di una bellezza unica”, ha esordito così il coordinatore dell’assistenza per il Giubileo per il governo, Agostino Miozzo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Giubileo dei giovani, l’imponente ‘macchina’ per la sicurezza dei fedeli: “In 10mila tra volontari, medici e forze dell’ordine”

La tragedia di Paolo Vallan, morto nella macchina tritasassi. Era vicino alla pensione, si sarebbe dedicato ai più giovani - Mantello (Sondrio) – Stava svolgendo il lavoro per cui nell’ambiente era considerato il migliore, l’esperto da cui si poteva solo imparare.

Giubileo dei Giovani di Roma, tappa a Perugia: attesi 5200 ragazzi. La macchina dell’accoglienza - Perugia, 7 luglio 2025 - La macchina organizzativa è già in moto. In campo ci sono la Diocesi, il Comune, la Provincia e la Regione.

Rubano una macchina e scappano, ma il mezzo resta in panne: arrestati due giovani - Erano su una macchina rubata e, pur di non farsi fermare dai carabinieri, hanno avviato una lunga fuga da via Tindari, a Borgo Nuovo, che si è conclusa con il loro arresto nel territorio di Torretta, dove hanno dovuto abbandonare il mezzo rimasto in panne.

Il Giubileo dei giovani riempie Roma di fedeli ma non le casse degli esercenti romani - La Capitale ospita un milione di pellegrini che invadano le strade e i mezzi pubblici per partecipare all'evento giubilare. Come scrive ilfoglio.it

Giubileo dei Giovani, circolazione off limits per tre giorni per i residenti di Tor Vergata: strade chiuse e bus soppressi - 30 del 2 agosto saranno in vigore divieti di transito in viale della Sorbona, viale Heidelberg, via Pietro Gismondi, via Cracovia, via Salamanca, via ... Riporta romatoday.it