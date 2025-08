Giubileo dei giovani i numeri dell' invasione pacifica che riguarda anche la linea Fl6 Roma - Cassino

Più di 435mila posti e l'impiego di 300 mezzi. Sono i principali numeri del piano straordinario del Gruppo FS Italiane per il potenziamento dei servizi di trasporto verso Roma per il Giubileo dei Giovani 2025.Il più grande appuntamento dell'Anno Santo, iniziato lo scorso 28 luglio e in programma.

Giubileo dei Giovani di Roma, tappa a Perugia: attesi 5200 ragazzi. La macchina dell'accoglienza - Perugia, 7 luglio 2025 - La macchina organizzativa è già in moto. In campo ci sono la Diocesi, il Comune, la Provincia e la Regione.

Giubileo dei giovani, in arrivo 500mila ragazzi: Papa Leone dialogherà con loro a Tor Vergata - L'evento inizierà il 28 luglio e culminerà domenica 3 agosto. Oggi l'ultima conferenza stampa di presentazione in Vaticano: "È l'evento più atteso"

Il Giubileo dei Giovani, l'Umbria pronta ad accogliere oltre 15mila pellegrini - Perugia, 23 luglio 2025 - L'Umbria si prepara ad accogliere quasi 15.500 giovani in arrivo dall'Italia e dall'estero.

Giubileo Giovani: i numeri del Piano della Regione. 22mila ragazzi alla Fiera di Roma - Sembra una città in festa, anche per i numeri che lo compongono, ma la Fiera di Roma è il grande centro di accoglienza allestito in breve tempo per il Giubileo dei Giovani.

Giubileo dei Giovani: Roma tra fede, turismo e incassi da record - Il Giubileo dei Giovani ha portato a Roma migliaia di ragazzi e ragazze provenienti da ogni parte del mondo.