Più di 435mila posti e l’impiego di 300 mezzi. Sono i principali numeri del piano straordinario del Gruppo FS Italiane per il potenziamento dei servizi di trasporto verso Roma per il Giubileo dei Giovani 2025. Il più grande appuntamento dell’Anno Santo, iniziato lo scorso 28 luglio e in programma fino al 3 agosto, vedrà un’ampia partecipazione di ragazze e ragazzi provenienti da tutto il mondo. Il piano è realizzato in costante coordinamento con il Dipartimento della Protezione Civile e le relative articolazioni territoriali, il Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo e le altre istituzioni, le forze dell’ordine e la Prefettura di Roma. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Giubileo dei Giovani 2025:Fs oltre 435mila posti e 300 mezzi per la mobilità da e per Roma

Giubileo dei Giovani di Roma, tappa a Perugia: attesi 5200 ragazzi. La macchina dell’accoglienza - Perugia, 7 luglio 2025 - La macchina organizzativa è già in moto. In campo ci sono la Diocesi, il Comune, la Provincia e la Regione.

Giubileo dei giovani, in arrivo 500mila ragazzi: Papa Leone dialogherà con loro a Tor Vergata - L’evento inizierà il 28 luglio e culminerà domenica 3 agosto. Oggi l’ultima conferenza stampa di presentazione in Vaticano: “È l’evento più atteso”

Il Giubileo dei Giovani, l'Umbria pronta ad accogliere oltre 15mila pellegrini - Perugia, 23 luglio 2025 - L'Umbria si prepara ad accogliere quasi 15.500 giovani in arrivo dall’Italia e dall’estero.

