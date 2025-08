Il Giubileo dei Giovani 2025 è pronto a entrare nel vivo con l’incontro di quasi mezzo milione di ragazzi con Papa Leone XIV. Vediamo insieme come vederlo in tv e chi sarà presente all’evento. Giubileo dei Giovani 2025: grande attesa per l’incontro con Papa Leone XIV. Sono circa 500 mila i giovani che in questi giorni stanno partecipando al Giubileo dei Giovani. L’evento prevede nella giornata di sabato 2 e domenica 3 agosto l’incontro con Papa Leone XIV che arriverà in elicottero e presiederà la veglia a Tor Vergata. Un luogo non casuale ma lo stesso che fu scelto 25 anni da San Giovanni Paolo II per il Giubileo del Duemila. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Giubileo dei Giovani 2025, l’incontro con Papa Leone XIV: ospiti e dove vederlo in tv