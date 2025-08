Giubileo dei Giovani 2025 il piano straordinario dei trasporti | orari di metro e bus

Sabato 2 e domenica 3 agosto in occasione del Giubileo dei Giovani 2025 a Tor Vergata Atac ha un piano strordinario dei trasporti con potenziamento delle corse e ampliamento del servizio. Le metro circolano dalle 4.30 all'1.30. Ecco tutte le info per gli spostamenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Giubileo dei Giovani di Roma, tappa a Perugia: attesi 5200 ragazzi. La macchina dell’accoglienza - Perugia, 7 luglio 2025 - La macchina organizzativa è già in moto. In campo ci sono la Diocesi, il Comune, la Provincia e la Regione.

Giubileo dei giovani, in arrivo 500mila ragazzi: Papa Leone dialogherà con loro a Tor Vergata - L’evento inizierà il 28 luglio e culminerà domenica 3 agosto. Oggi l’ultima conferenza stampa di presentazione in Vaticano: “È l’evento più atteso”

Il Giubileo dei Giovani, l'Umbria pronta ad accogliere oltre 15mila pellegrini - Perugia, 23 luglio 2025 - L'Umbria si prepara ad accogliere quasi 15.500 giovani in arrivo dall’Italia e dall’estero.

Sabato 2 e domenica 3 agosto in occasione del Giubileo dei Giovani 2025 a Tor Vergata Atac ha un piano strordinario dei trasporti con potenziamento delle corse e ampliamento del servizio. Le metro circolano dalle 4.30 all'1.30.

Scopri il Piano Mobilità straordinario per le giornate del Giubileo dei Giovani 2025 a Tor Vergata Roma: strade chiuse, bus deviati e altro.