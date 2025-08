Tra i 146 paesi di provenienza vi sono anche pellegrini cristiani arabi a Roma per partecipare al giubileo dei giovani, con il cuore ferito dai conflitti in corso in Medioriente. Parla Monsignor Paolo Martinelli, Vicario apostolico per l’Arabia meridionale. Servizio di Cristiana Caricato TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Giubileo, cristiani arabi con cuore ferito dalla guerra. Mons. Martinelli: pace dono di Dio