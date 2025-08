Giubileo 2025 Perugia e Assisi capitali dei giovani cattolici | oltre 2mila da tutto il mondo La grande Festa al Bacio e la fede in Acutis

Uniti nella fede e nei valori della Chiesa Cattolica oltre 2mila giovani da tutto il mondo e un migliaio in transito per l’Umbria (Marcia Francescana, Movimenti e Associazioni ecclesiali ecc.) hanno trasformato Perugia per 4 giorni ( dal 24 al 28 luglio) in una delle capitali dei giovani del. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it