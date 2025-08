Giubileo 2025 Miozzo su piano accoglienza | Tutto sta andando bene il sistema Italia funziona sempre

“Il sistema Italia funziona sempre”. E’ raggiante Agostino Miozzo, Coordinatore per l’assistenza del Commissario di Governo del Giubileo 2025. La giornata penitenziale, prevista all’interno delle celebrazioni del Giubileo dei Giovani al Circo Massimo si sta svolgendo senza problemi, il sistema di accoglienza previsto dalla Prefettura, dal governo e dalla protezione civile sta funzionando e le migliaia di ragazzi e ragazze confluiti a Circo Massimo non possono far altro che ammirare la splendida cornice offerta dalle Terme di Caracalla. “Nel complesso – spiega Miozzo – siamo sulle 10mila unitĂ tra protezione civile, sanitĂ polizia, vigili del fuoco, forze dell’ordine, esercito quindi il classico sistema italiano quando vuole funzionare funzione e lo fa in maniera meravigliosa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

