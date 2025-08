Giù le mani dalla stampa libera e solidarietà a Lucia Goracci

Roma, 1 agosto 2025 – "Zittire Lucia Goracci a colpi di clacson è un atto vergognoso che fa capire a quanto siamo scesi come grado di civiltĂ e di rispetto della vita, dei diritti civili, della libertĂ anche di stampa in Israele" dichiara Massimo Lucidi Presidente della Fondazione E-novation e socio del National Press Club .

“Ci sono dei coloni che stanno cercando di impedirci di fare questa diretta, per ora solo usando i clacson”, dice Lucia Goracci davanti alla telecamera. Poi la situazione si è fatta più tesa e uno di loro “ci ha chiuso la via d’uscita con il suo pick-up. Ha cominciato Vai su Facebook

