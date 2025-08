Giro di Polonia 2025 | il percorso e le tappe ai raggi X Sarà sfida Ayuso-Tiberi per il successo finale?

Si scaldano i motori in vista del grande appuntamento di fine mese con la Vuelta di Spagna. Prenderà il via lunedì 4 agosto e si concluderà domenica 10 agosto il Giro di Polonia 2025. La corsa, giunta all’ottantaduesima edizione, si articola in sette tappe per un totale di 1074,9 chilometri. Un tracciato sempre vario garantirà il giusto spazio a tutte le tipologie di corridore con salite, una cronometro e arrivi congeniali ai velocisti. Il grande favorito della vigilia, almeno sulla carta, sembra essere lo spagnolo Juan Ayuso della UAE Team Emirates-XRG. Alle sue spalle potrebbero inserirsi il francese Paul Magnier della Soudal Quick-Step, il britannico Max Poole della Team Picnic PostNL e il ceco Mathias Vacek della Lidl-Trek. 🔗 Leggi su Oasport.it

