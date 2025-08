Giovani ranger da tutta Europa per conservare le praterie a Campigna nel Parco nazionale delle Foreste casentinesi

Arezzo, 1 agosto 2025 – E' in corso nel parco nazionale delle Foreste casentinesi il 21° Campo internazionale degli Junior Ranger, che raccoglie ragazzi di etĂ compresa tra i 14 ei 16 anni provenienti da 19 aree protette di 12 paesi organizzati da Europarc Federation. La giornata di giovedì 31 luglio è stata dedicata ad un'attivitĂ molto particolare di "conservazione attiva". Per insegnare ai giovani delegati europei che la protezione della natura e della biodiversitĂ si fa talvolta anche con interventi di gestione attiva, l'Ente Parco, in collaborazione con il Reparto Carabinieri BiodiversitĂ di Pratovecchio, ha portato i circa cinquanta ospiti sulle piste da sci di Campigna, dove la vegetazione di faggio sta invadendo le praterie e minacciando alcune specie erbacee di particolare importanza e raritĂ . 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giovani ranger da tutta Europa per conservare le praterie a Campigna, nel Parco nazionale delle Foreste casentinesi

