Giovani in cammino verso la speranza dalla Valtellina al Giubileo di Roma

Un cammino di fede e fraternità lungo tutta la Penisola, con tappe a Ravenna, Gubbio e Assisi, e destinazione finale Roma: è il pellegrinaggio dei giovani della Diocesi di Como, che fino al 3 agosto stanno partecipando al Giubileo dei Giovani insieme a centinaia di migliaia di coetanei da 146.

Giovani in cammino per il Giubileo: “In centinaia sui passi della fede” - Macerata, 30 luglio 2025 – Pellegrini di speranza, per il Giubileo dei Giovani. Circa duecento ragazzi e ragazze del Maceratese sono in cammino da lunedì, percorrendo una parte della Via Lauretana, e ieri pomeriggio hanno fatto tappa a Macerata.

Cerimonia dei traguardi: l’amministrazione premia 170 giovani riminesi per il loro cammino scolastico - Un lungo applauso ha aperto giovedì sera (24 luglio) la “Cerimonia dei Traguardi” all’Arena Francesca da Rimini, dove 170 giovani - ragazze e ragazzi diplomati nelle scuole superiori riminesi - sono stati premiati dall’amministrazione comunale per aver affrontato con tenacia e passione il.

Verso Roma per il Giubileo dei giovani: 320 ragazzi della diocesi di Firenze in cammino con l’arcivescovo Gambelli - Firenze, 25 luglio 2025 – Davvero un bel gruppo. Saranno 320 i ragazzi della diocesi di Firenze, insieme ad una quindicina di sacerdoti e religiosi come accompagnatori, che parteciperanno dal 28 luglio al 3 agosto al Giubileo dei giovani con Papa Leone XIV.

1/8/25. DAL GIUBILEO DEI GIOVANI - ROMA. Il gruppo della diocesi di Chioggia iIn cammino verso il Colosseo: alcuni che sono a Roma per la prima volta hanno espresso il desiderio di vederlo; nel pomeriggio è in programma la visita alla tomba di Papa Fra

Giovani coreani in cammino verso la speranza Don Fabiano Rebeggiani racconta su Good Morning Calabria il pellegrinaggio di un gruppo di adolescenti coreani per il Giubileo dei Giovani a Roma. Dal progetto "1004" all'invito per la GMG 2027 in Cor

Giubileo: i giovani di Fiesole in cammino verso Roma, veglia e mandato nella cattedrale di S. Romolo; Dai confini del Pacifico a Roma, il cammino di tre giovani per il Giubileo; I giovani della diocesi di Ragusa in cammino per partecipare al Giubileo in fase di svolgimento a Roma.

Giubileo: i giovani di Fiesole in cammino verso Roma, preghiera e mandato nella Cattedrale di San Romolo - È iniziato ieri sera, giovedì 31 luglio, con una veglia di preghiera nella Cattedrale di San Romolo a Fiesole, il pellegrinaggio dei giovani della diocesi verso Roma per partecipare al Giubileo dei Ra ...

Giubileo dei giovani: Verona, domani per i 1.000 già a Roma messa con mons. Pompili prima di mettersi in cammino verso Tor Vergata - Ieri erano presenti in piazza San Pietro per la Professione di fede dei giovani italiani, all'interno del Giubileo loro dedicato, anche i 150 veronesi ospiti da lunedì nelle parrocchie di Guidonia.