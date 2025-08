Giovani casertani alla Camera dei Deputati nel nome di Marco Dongu | memoria diritti e futuro | FOTO

Una giornata carica di emozione e significato quella vissuta da un gruppo di giovani della provincia di Caserta in visita alla Camera dei Deputati, nel segno della memoria di Marco Dongu, giovane scomparso prematuramente e diventato simbolo di impegno e inclusione.L’iniziativa nasce dal Premio. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: giovani - camera - deputati - marco

Meloni, premier time alla Camera: “Disarmata nel vedere i giovani parlare per chat” - Secondo round dell'incontro di mercoledì al Senato. La premier risponde in Aula a Montecitorio alle interrogazioni dei gruppi parlamentari, su disagio giovanile, Sanità , riarmo e crisi di Gaza L'articolo Meloni, premier time alla Camera: “Disarmata nel vedere i giovani parlare per chat” proviene da Il Difforme.

Salone del libro: Mulè inaugura lo stand Camera, con interviste ai giovani - TORINO – “Il Salone del libro è lo specchio di un Paese che progredisce e allarga le sue conoscenze. E nel libro risiede la più alta capacità di fare, e tramandare, cultura.

La Camera dei Deputati al Salone del Libro di Torino, Mulè incontra i giovani - Giorgio Mulè ROMA – La Camera dei deputati sarà presente alla XXXVII edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, in programma dal 15 al 19 maggio, all’interno dello stand U139 T140, al padiglione Oval.

Siglato ieri, presso la Sala stampa della Camera dei deputati, il patto di collaborazione con Give Back Giovani Aree Interne , alla presenza dell’On. Ilenia Malavasi . Mentre il governo decreta l’“accompagnamento al declino” delle aree interne — che coinvol Vai su Facebook

Da Caserta in Parlamento tanti giovani nel nome di Marco Dongu: giornata di memoria, impegno e inclusione; Studenti altoatesini in visita alla Camera dei Deputati | Tutte le news | News | Amministrazione provincia Bolzano; VIA AL PICENO CINEMA FESTIVAL: CONVEGNO ALLA CAMERA DEI DEPUTATI. SI APRE A ROMA LA QUARTA EDIZIONE DELLA RASSEGNA ITINERANTE. Le novitĂ : Monteprandone entra nel circuito. Aperta una sezione per i contenuti web Il direttore arti.

Giovani casertani alla Camera dei Deputati nel nome di Marco Dongu: memoria, diritti e inclusione - Scopri tutti i dettagli riguardo Giovani casertani alla Camera dei Deputati nel nome di Marco Dongu: memoria, diritti e inclusione . Segnala casertaweb.com

Da Caserta in Parlamento tanti giovani nel nome di Marco Dongu: giornata di memoria, impegno e inclusione - Una giornata intensa, simbolica, carica di significato quella vissuta da un gruppo di giovani provenienti da diversi comuni della provincia di Caserta, in visit ... Da teleradio-news.it