Giornata Internazionale della Birra | le 10 tipologie più bevute in Italia

La birra, in Italia, è più di una bevanda: è un rito condiviso, un momento che unisce tavolate e generazioni, una cultura che si rinnova a ogni brindisi. Venerdì 1° agosto, la Giornata Internazionale della Birra celebra una scena brassicola sempre più vivace, dove consumi, innovazione e curiosità del pubblico corrono di pari passo. Secondo Future Market Insights, il mercato globale della birra è destinato a raggiungere i 793 miliardi di dollari nel 2025, per arrivare a 1.616 miliardi entro il 2035, con un tasso di crescita annuo del 7,3%. A trainare l’espansione ci sono le birre artigianali, il packaging sostenibile, l’uso di AI e blockchain, e soprattutto il trend delle low-alcohol e analcoliche, che sta conquistando Millennials e Gen Z in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Giornata Internazionale della Birra: le 10 tipologie più bevute in Italia

In questa notizia si parla di: birra - giornata - internazionale - italia

Giornata Internazionale della Birra, venerdì 1? agosto eventi e degustazioni - Comunicato stampa Venerdì 1° agosto si celebra in oltre 80 Paesi la Giornata Internazionale della Birra, nata nel 2007 a Santa Cruz, in California, per rendere omaggio a birrai, professionisti del settore e appassionati.

Giornata Internazionale dell'Amicizia, Birra Moretti celebra la convivialità all'italiana con il concorso 'In buona compagnia con Birra Moretti' Vai su X

Oggi è la giornata internazionale della birra. Buongiorno Vai su Facebook

Giornata Internazionale della Birra: le 10 tipologie più bevute in Italia; Giornata internazionale della birra: prodotti artigianali in Italia; Oggi è la Giornata internazionale della birra. La Granda brinda con le sue eccellenze artigianali.

Giornata Internazionale della birra 2025: brinda con felicità - In occasione della gustosa Giornata Mondiale del Cioccolato che si festeggia il 1 Agosto 2025, scopriamo la storia e le tante ricette. Lo riporta msn.com

Birra, passione italiana: tra bionde, IPA e la rivoluzione analcolica - Il 1° agosto è la Giornata internazionale della popolare bevanda che smuove un mercato globale di 793 miliardi di dollari. Riporta msn.com