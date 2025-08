Giornata da incubo per i passeggeri diretti a Napoli con volo Ryanair

Disagi per molti passeggeri di Napoli e Bergamo. Dovevano raggiungere le due destinazioni, ma i voli FR3665 e FR3666 di giovedì 31 luglio, hanno riportato quasi 4 ore con pesanti disagi per i passeggeri della compagnia aerea Ryanair. I passeggeri, quindi, sono stati costretti a trascorrere ore. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: passeggeri - napoli - ryanair - giornata

Metro a Napoli, stop alla Linea 1: «Evacuati i passeggeri, una mattinata di caos» - È un luglio difficile per gli spostamenti in città , con il traffico estivo che imperversa sulle strade piene di cantieri di importanti opere infrastrutturali e con qualche.

Guasto radar Capodichino: passeggeri bloccati dentro l'aereo per Napoli che non parte - Guasto radar Capodichino: è caos per pendolari e turisti che dovevano arrivare a Napoli. Tra le situazioni più paradossali c'è senza dubbio quella che si è verificata in serata all'aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo dove ai passeggeri del volo diretto Easy Jet è stata proposta.

"Siamo a Napoli". Ma il volo con 276 passeggeri è atterrato in un'altra città : cosa è successo - Il cambio improvviso della tipologia di aereo da parte di American Airlines è stato decisivo per il mancato atterraggio a Napoli: ecco cosa è successo e la nota della compagnia

Incendio sul volo Ryanair, i passeggeri saltano giù dalle ali per salvarsi: 18 feriti Vai su Facebook

Giornata da incubo per i passeggeri diretti a Napoli con volo Ryanair; 8 ore da Verona a Cagliari: l'assurda pasquetta del Ryanair FR322; Ryanair sciopero 15 dicembre 2024: voli cancellati e garantiti.

Aeroporto di Genova: 5,5 mln i passeggeri trasportati da Ryanair in 26 anni - Ryanair ha raggiunto i 5,5 milioni di passeggeri all’aeroporto di Genova, dove ha iniziato le operazioni di volo nel 1999. Segnala travelquotidiano.com

Ryanair celebra 5,5 milioni di passeggeri: nuove rotte e sconti per volare fino a ottobre - L’annuncio del traguardo è stato accompagnato dal lancio di un’offerta speciale e dalla presentazione del piano voli estivo 2025: 11 destinazioni e oltre 80 collegamenti settimanali ... Riporta genovatoday.it