Akka, il club di investimento fondato da Nicolas Nati, Giorgio Chiellini e Thomas Rebaud, ha annunciato un nuovo ingresso nel settore della Space Economy, investendo 470.000 euro nella startup italo-spagnola Orbital Paradigm. Orbital Paradigm nasce alla fine del 2023 con l’obiettivo di rispondere a una criticità mai risolta del settore spaziale: la mancanza di soluzioni appropriate per il ritorno di materiali dall’orbita terrestre. Il nodo dei rifiuti spaziali. Oggi, la maggior parte delle missioni spaziali si concentra sulla messa in orbita di satelliti o carichi, mentre la fase di rientro rimane costosa, complessa e accessibile solo a pochi attori con risorse significative. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Giorgio Chiellini investe nello spazio con Akka per una flotta di netturbini spaziali

