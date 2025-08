Giorgio Armani multa Agcm da 3,5 milioni a G A Operations

L’ AutoritĂ Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm) ha inflitto una sanzione da 3,5 milioni di euro alla Giorgio Armani Spa e alla controllata G. A. Operations Spa, per aver diffuso messaggi etici e di responsabilitĂ sociale risultati ingannevoli e fuorvianti, in violazione del Codice del consumo. Le dichiarazioni incriminate – presenti nel Codice Etico, sul sito aziendale Armani Values e nelle comunicazioni di marketing – enfatizzavano l’impegno del gruppo verso il rispetto dei diritti dei lavoratori, la legalitĂ e la sicurezza nella filiera produttiva. Tuttavia, secondo l’Antitrust, tali affermazioni erano in contrasto con le condizioni effettive riscontrate presso i fornitori e subfornitori incaricati della produzione di borse e accessori in pelle. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

