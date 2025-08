Giorgio Armani arriva la sanzione del Garante per ‘pubblicità ingannevole’ | Faremo ricorso al Tar

Milano, 1 agosto 2025 – Milano, 1 agosto 2025 – Giorgio Armani multato dall’Autorità garante della Concorrenza per pubblicità ingannevole. Ma la spa capogruppo annuncia ricorso al Tar. Pubblicità ingannevole, arriva la sanzione. "Giorgio Armani S.p.A. accoglie con amarezza e stupore la decisione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, giunta a conclusione del procedimento avviato a luglio 2024 per presunta pubblicità ingannevole, con la quale la società G.A Operations S.p.A e la capogruppo Giorgio Armani S.p.A vengono sanzionate": è quanto si legge in una nota dell'azienda che annuncia che "la decisione verrà quindi impugnata davanti al Tar, nella certezza di aver sempre operato con la massima correttezza e trasparenza nei riguardi dei consumatori, del mercato e degli stakeholder, così come dimostrato dalla storia del Gruppo". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

