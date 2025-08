giorgia al quirinale sarebbe un passo avanti

Caro direttore Feltri, che ne pensa di questo pettegolezzo che vorrebbe Giorgia Meloni al Quirinale nel 2029? Non le sembra un'ipotesi azzardata? Lei la vede bene come presidente della Repubblica? Rosa De Bernardo Cara Rosa, azzardata? No, tutt'altro, piuttosto inevitabile. E dirò di più: suggestiva. Giorgia Meloni al Quirinale sarebbe l'ennesimo primato di una donna che, piaccia o no, ha riscritto la grammatica del potere in Italia. Leader dei conservatori europei, fondatrice e guida del primo partito del Paese per numero di consensi, unica premier donna nella storia della Repubblica, alla testa di uno degli esecutivi più longevi e stabili degli ultimi decenni, e non certo in tempi facili, elemento che non viene mai sottolineato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

