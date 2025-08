Gioco ACADI-EGP lanciano l’allarme | Crolla il gettito per lo Stato a rischio legalità sicurezza e giocatori

“L’Associazione Concessionari di Apparecchi da Intrattenimento (ACADI) e l’Associazione Italiana Esercenti Giochi Pubblici (EGP-FIPE) esprimono forte preoccupazione per il progressivo e costante crollo del gettito derivante dagli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro (AWP e VLT), che da anni rappresentano una delle principali voci di entrata del comparto del gioco pubblico. Non si tratta piĂą soltanto di una crisi di settore, ma di una vera emergenza per la finanza pubblica e per la tenuta dell’intero sistema legale di offerta di gioco. Secondo i dati ufficiali del Rendiconto dello Stato, il Prelievo Erariale Unico (PREU) mostra un trend in costante discesa: nel solo 2024 si registra una perdita di oltre 260 milioni di euro, che diventano piĂą di 1,5 miliardi rispetto al 2019, con ulteriori 300 milioni stimati in negativo per l’anno in corso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

