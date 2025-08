Gianello primo Palio da ex Ha lasciato la presidenza del Comitato delle Borgate | Una scelta fatta con il cuore

Il suo nome è legato al “sindacato“ che racchiude i rappresentanti delle 13 protagoniste del palio. Massimo Gianello dopo 20 anni come presidente del Comitato ha lasciato il ruolo a Francesca Micheli, per anni sua vice. Gianello, che estate sta trascorrendo? "Decisamente differente, anche se continuo a essere all’interno del Comitato. Certamente una cosa è essere il presidente di tutti, un’altra soltanto il presidente di una borgata. Dopo tanti anni sono tornato a indossare la maglietta del Muggiano. Prima non mi sembrava il caso, perchĂ© comunque dovevo far comprendere a tutti quale fosse la prioritĂ del mio ruolo". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gianello, primo Palio da ex . Ha lasciato la presidenza del Comitato delle Borgate: "Una scelta fatta con il cuore"

