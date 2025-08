“Don’t wait to be great” – L’ospite d’onore internazionale Giancarlo Esposito infiamma la platea del MGFF a Soverato La promessa al direttore artistico Gianvito Casadonte: “Girerò un film in Calabria”  E’ stato Giancarlo Esposito  l’ospite d’onore della sesta serata del Magna Graecia Film Festival a Soverato. L’attore italo-afroamericano, celebre per il ruolo di Gus Fring in Breaking Bad e per una carriera costellata di successi al cinema, in TV e a teatro, è stato accolto calorosamente dal pubblico di Soverato, rimasto affascinato dalla sua espansivitĂ e umanitĂ e dai suoi racconti accorati. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Giancarlo Esposito e Massimo Ghini al Magna Graecia Film Festival