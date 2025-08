Giacomino Lasarcina | L’Italia mi accolto ho scoperto il baseball in ospedale Sogno Los Angeles 2028

Giacomino Lasarcina è stato l’ospite dell’ultima puntata di Strike Zone, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Il ricevitore di Collecchio ha parlato a 360° sulla sua carriera, sul suo presente e sugli obiettivi futuri, partendo dalla convocazione nell’Italia Under 23 in vista dei prossimi Campionati Europei. “Sono davvero felice – esordisce – Sono pronto per vivere una bella esperienza nella quale proveremo ad andare il più lontano possibile come accaduto a Praga. In quella occasione ero in grande forma e sentivo la fiducia mia, della squadra e dell’allenatore. Ero confidente sia in battuta sia in difesa”. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it