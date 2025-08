Ghilardi-Day | arrivo a Roma alle 12 | 25 le cifre finali dell’operazione

La Roma si prepara finalmente ad accogliere Daniele Ghilardi. Dopo giorni di trattative serrate, è arrivato l’accordo definitivo con l’Hellas Verona per il centrale della nazionale Under 21, atteso già oggi nella capitale per iniziare l’iter per diventare un nuovo giocatore giallorosso. Secondo quanto riportato da Filippo Biafora de Il Tempo, Ghilardi arriverà alle 12:25 alla stazione Termini, poi nel pomeriggio svolgerà le visite mediche e firmerà un contratto di 5 anni. La Roma lo acquista con la formula del prestito oneroso da 2,5 milioni di euro, con obbligo di riscatto fissato a 8 milioni più bonus. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Ghilardi-Day: arrivo a Roma alle 12:25, le cifre finali dell’operazione

