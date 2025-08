Ghilardi arrivato a Termini Roma lo accoglie | Spero in una grande annata | VIDEO

Qualche piccolo ritardo rispetto alla tabella di marcia ma Daniele Ghilardi è finalmente sbarcato nella capitale, pronto per diventare il quinto acquisto a disposizione di Gasperini dopo gli arrivi di El Aynaoui, Ferguson, Wesley e Vasquez. Il difensore classe 2003 era in attesa nella sua casa in Toscana del via libera per viaggiare verso Roma, e l’accordo finale tra giallorossi e Verona, sulla base di 10,5 milioni più 1 di bonus, l’ha reso possibile. Treno da Firenze e arrivo a Termini alle 12:31 per l’ormai ex scaligero, che già nel pomeriggio sosterrà visite mediche e apporrà la firma su un contratto che lo legherà ai giallorossi fino al 2030. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

