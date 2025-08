GERRY SCOTTI | CON AFFARI TUOI SARÀ UNA BELLA GARA POI LE PRENDEREMO MA…

La Ruota della Fortuna è diventato ufficialmente un fenomeno televisivo. Picchi di quasi 6 milioni di telespettatori, share alle stelle e allegria nelle case degli italiani, insomma un colpo vincente quello di Piersilvio Berlusconi. Lo Zio più amato d’Italia si è fatto intervistare dal settimanale Gente dove ha parlato del successo che sta riscuotendo La Ruota della Fortuna: Certi numeri (ascolti tv) di La Ruota della Fortuna sono imbarazzanti. Mi aspettavo di fare un buon lavoro, di essere ben accolto, ma certi picchi non me li aspettavo proprio. Samira Lui? E’ un ingrediente speciale in più. Successivamente il conduttore pavese parla di alcune rinunce: Per La Ruota della Fortuna ho fatto rinunce. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - GERRY SCOTTI: “CON AFFARI TUOI SARÀ UNA BELLA GARA. POI LE PRENDEREMO MA…”

In questa notizia si parla di: gerry - scotti - affari - tuoi

Mediaset rinnova con Gerry Scotti e annuncia nuovi progetti per Canale 5 - La nota azienda Mediaset ha reso nota una decisione importante: il prolungamento del legame professionale con Gerry Scotti.

Gerry Scotti si prepara a nuove sfide televisive - Il conduttore iconico di Mediaset abbandona la giuria di Tu Si Que Vales per nuovi progetti. Leggi tutto Gerry Scotti lascia Tu Si Que Vales: novità in arrivo per Mediaset su Donne Magazine.

Tv, Caduta Libera torna domani per il 10o anno: l’annuncio di Gerry Scotti - Domani su Canale 5 torna Caduta Libera con i suoi concorrenti, il suo campione, le sue botole ed un nuovo avvincente gioco finale

#GerryScotti rincara: “#AffariTuoi è privo di meccanismo, apri una scatola e vedi cosa c’è dentro” "Perdere con i pacchi mi dava fastidio. Almeno ora andrò con un gioco contro un gioco", afferma il conduttore de #LaRuotadellaFortuna Vai su X

“Con Affari Tuoi è divenuto l’uomo dei record, ma La Ruota non resterà a guardare” Gerry Scotti provoca Stefano De Martino: https://fanpa.ge/nDqJK Vai su Facebook

La stoccata di Gerry Scotti: Affari Tuoi si avvicina alla ludopatia; Gerry Scotti apre La Ruota della Fortuna con frecciata a De Martino: la frase (gelida) contro Affari Tuoi; Gerry Scotti, l’attacco ad Affari Tuoi durante il debutto de La Ruota della Fortuna.

Gerry Scotti ci va giù pesante con Stefano De Martino e Affari Tuoi: parole dure e dirette - Gerry Scotti ha deciso di dire (di nuovo) la sua su Affari Tuoi: ecco il durissimo affondo contro la trasmissione di Stefano De Martino. Come scrive donnapop.it

Affari Tuoi, sirene d’allarme: De Martino stoppa le ferie e torna in studio. C'entra Gerry Scotti - La “macchina” del game show di Rai 1 sarebbe già ripartita per anticipare i tempi e fermare la crescita di Gerry Scotti negli ascolti dell’access prime time ... Da libero.it