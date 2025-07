Germania l’offerta di Pier Silvio Berlusconi per acquisire la quota restante di ProSiebenSat1 mette in allarme Berlino

Pier Silvio Berlusconi ha rilanciato l’operazione che potrebbe far tremare l’ecosistema mediatico tedesco. La sua MediaForEurope (MFE ), erede dell’impero Mediaset, ha alzato l’offerta per acquisire la quota restante del gruppo ProSiebenSat.1, già secondo broadcaster privato in Germania. L’obiettivo è semplice: trasformare MFE in un gigante paneuropeo della televisione commerciale, capace di competere con Netflix e YouTube. La nuova offerta – 4,48 euro in contanti e 1,3 azioni MFE A per ogni azione ProSieben – vale fino a 8,62 euro per azione e supera di netto la controproposta del gruppo ceco PPF. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Germania, l’offerta di Pier Silvio Berlusconi per acquisire la quota restante di ProSiebenSat.1 mette in allarme Berlino

Pier Silvio Berlusconi alla campagna di Germania. Mediaset alza l'offerta su ProSieben, "per un broadcaster paneuropeo"

