Germania cinema e cultura in pressing su Merz | Dica a Israele che anche gli alleati più stretti non sopportano più ciò che accade a Gaza

Oltre 200 attori, musicisti e professionisti del mondo dei media tedeschi hanno aderito ad un’iniziativa della piattaforma Avaaz intitolata: “Non lasci morire Gaza, signor Merz” con cui esortano il cancelliere Friedrich Merz a interrompere le forniture di armi a Israele e l’applicazione di ulteriori sanzioni. Nella lettera aperta indicano “anche noi condanniamo con la massima fermezza gli orribili crimini commessi da Hamas. Ma nessun crimine legittima la punizione collettiva di milioni di persone innocenti nel modo piĂą brutale”. Tra i firmatari esponenti del mondo del cinema come Jessica Schwarz, Heike Makatsch, Daniel BrĂĽhl, Benno FĂĽhrmann e JĂĽrgen Vogel, ma anche lo scrittore e cabarettista Marc-Uwe Kling ( Le cronache del canguro, Un’estate lunga sette giorni ) e presentatori televisivi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Germania, cinema e cultura in pressing su Merz: “Dica a Israele che anche gli alleati piĂą stretti non sopportano piĂą ciò che accade a Gaza”

Vertice Italia-Germania, Meloni dopo l’incontro con Merz: «Amici di Israele, ma non indifferenti a Gaza». Intesa sul no all’invio di truppe in Ucraina - Si è tenuto oggi a Palazzo Chigi l’incontro bilaterale tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il cancelliere tedesco Friedrich Merz.

Appello di Starmer, Merz e Macron per evitare escalation tra Israele e Iran - Un appello congiunto a evitare ogni "ulteriore escalation" dopo gli attacchi delle ultime ore d'Israele all'Iran è stato lanciato oggi pomeriggio dal primo ministro britannico Keir Starmer, da quello tedesco Friedrich Merz e dal presidente francese Emmanuel Macron dopo una consultazione telefonica a tre.

Crisi Iran-Israele, Meloni sente Trump, Merz e von der Leyen - E’ giro di telefonate per il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che si sta muovendo per cercare di fare il punto della situazione sugli equilibri geopolitici e per cercare di reperire più informazioni possibili dai vari leader in merito allo scoppio di quella che viene considerata una guerra dai due attori principali, Israele e Iran.

La svolta di Berlino: “Israele isolato bisogna riconoscere la Palestina” - Una prima reazione scomposta alla svolta della tradizionalmente riluttante Germania è arrivata dal ministro israeliano della Sicurezza nazionale, l’estremista Itamar Ben Gvir, che ha tentato di ... Come scrive repubblica.it

Berlino ha perso la pazienza con Israele: “Via al processo per riconoscere lo Stato palestinese” - Il ministro degli Esteri Wadephul invoca l’inizio di una svolta: “Ora”. Segnala repubblica.it