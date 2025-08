George RR Martin sarà coinvolto nello sviluppo della nuova serie prequel di House of the Dragon

Lo sceneggiatore del progetto dedicato alla Conquista di Aegon, rispondendo alle domande dei fan sui social, ha parlato del coinvolgimento dello scrittore. Lo scrittore George R.R. Martin è coinvolto nello sviluppo del nuovo progetto prequel della serie Il Trono di Spade dedicata alla Conquista di Aegon, raccontata tra le pagine del romanzo Fuoco e sangue. Lo sceneggiatore Mattson Tomlin ha condiviso su Twitter qualche aggiornamento sul progetto su cui si sta lavorando ormai da più di un anno. Le risposte dello sceneggiatore sulla serie sulla Conquista di Aegon Nel mese di febbraio 2024 era stato infatti annunciato che lo sceneggiatore del nuovo show legato alla saga Cronache del ghiaccio e del fuoco sarebbe stato Mattson Tomlin, già autore di The Batman 2 . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - George R.R. Martin sarà coinvolto nello sviluppo della nuova serie prequel di House of the Dragon

