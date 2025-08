Genova ecco perché la Cassazione vuole la riduzione della pena all' artigiano che uccise con arco e freccia

Processo d'appello da ripetere. Scalco era stato condannato dai giudici a 23 anni di reclusione. La sua aggressività era stata ritenuta "eccessiva" dai giudici Per la Corte di Cassazione la pena definitiva di Evaristo Scalco - l'artigiano che la notte tra il primo e il 2 novembre del 2022 ha ucciso in vico Mele, nel centro di Genova, con arco e freccia il 63enne Claudio Polzella - dovrà essere ridotta.

Delitto della freccia, la Cassazione conferma l’omicidio volontario. La Corte d'appello dovrà però ricalcolare la pena - Genova – Per la Corte di Cassazione la pena definitiva di Evaristo Scalco - l’artigiano che la notte tra il primo e il 2 novembre del 2022 ha ucciso in vico Mele, nel centro.

Delitto della freccia a Genova, la Cassazione: “Il disturbo della quiete era solo un pretesto per manifestare l’aggressività” - Genova – Il disturbo che la vittima e il suo amico stavano arrecando a Evaristo Scalco ha "rappresentato semplicemente il pretesto per manifestare in maniera arrogante la propria aggressività, in modo ... Segnala ilsecoloxix.it

Fracasso e delitto freccia nei caruggi, Cassazione: ridurre la pena al maestro d’ascia - Tuttavia, la condanna a 23 anni di reclusione inflitta dai giudici genovesi al maestro d’ascia è apparsa sproporzionata e quindi bisogna ricelebrare un nuovo processo “per ridurre la pena”. Si legge su ligurianotizie.it