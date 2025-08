Genova disabile denuncia di essere stata violentata in ambulanza dall’autista milite indagato con una collega

I fatti sarebbero avvenuti durante il turno e dopo un servizio. Contestato anche il revenge porn: “Si sono scambiati foto della vittima dopo i soprusi” L’accusa della Procura è di violenza sessuale in concorso e revenge porn. E i presunti abusi sono avvenuti secondo il pubblico ministero a bo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Genova, disabile denuncia di essere stata violentata in ambulanza dall’autista, milite indagato con una collega

In questa notizia si parla di: genova - disabile - denuncia - essere

Si è presentata al pronto soccorso dell’ospedale Galliera di Genova dicendo di essere stata violentata da due uomini che aveva appena conosciuto Vai su Facebook

Sanità | Deve assistere la madre disabile ma lavora a Genova, l'appello di Usb; Scuola e disabilità : la denuncia di un genitore: Mancanza di sostegno per i bambini più fragili; Disabile dopo il parto rifiutato da tutti i licei, l’inclusione negata a Nicolas.

Genova, violentata in ambulanza dall’autista: milite indagato con una collega - Denuncia di una volontaria disabile, scatta l’inchiesta dei pm. Riporta ilsecoloxix.it

Denuncia per stupro in ospedale. Accusato un paziente ex detenuto - Indagini al Villa Scassi di Genova: l’uomo, scarcerato da Marassi, era in cura per disturbi psichiatrici. Come scrive ilsecoloxix.it