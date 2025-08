Genocidio non posso trattenermi Il grande scrittore sbotta così esplode la polemica

Certe parole pesano come macigni. Alcune sono talmente cariche di storia, dolore e memoria, da essere evitate per decenni. Ma a volte, come una diga che cede sotto la pressione crescente dell’acqua, anche il linguaggio più misurato finisce per crollare. È quanto accaduto a David Grossman, autore tra i più amati della letteratura contemporanea e figura di riferimento del dibattito pubblico israeliano, che in una recente intervista ha pronunciato una parola che mai avrebbe voluto usare: genocidio. Leggi anche: Gaza, morti tra chi cerca aiuti umanitari: strage di bambini È un termine che segna uno spartiacque. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Genocidio, non posso trattenermi”. Il grande scrittore sbotta così, esplode la polemica

