Genoa il caso Zangrillo | lui denuncia per l’abbonamento rifiutato la società si difende

Da una parte l’ex presidente e oggi membro del cda della societĂ . Dall’altra il Genoa, che ha incassato le accuse e ora si difende. In casa rossoblĂą, a meno di un mese dall’avvio del campionato, tiene banco il caso dell’abbonamento rifiutato ad Alberto Zangrillo, che il Genoa lo ha guidato e che ha denunciato di non aver potuto sottoscrivere la tessera. In un’intervista al Corriere della Sera, però, l’ex presidente è andato all’attacco della societĂ , ora guidata dall’imprenditore romeno Dan Sucu. Ha spiegato di essersi sentito «umiliato» e raccontato che a un funzionario era stato comunicato di essere «persona non gradita». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Genoa, il caso Zangrillo: lui denuncia per l’abbonamento rifiutato, la societĂ si difende

In questa notizia si parla di: societĂ - genoa - caso - zangrillo

Pinamonti verrà riscattato dal Genoa? Quelle motivazioni della società rossoblu possono risultare fatali - Pinamonti verrà riscattato dal Genoa? Ecco le ultime novità sulla decisione della società rossoblu nei confronti del centravanti del Sassuolo Quale sarà il futuro di Pinamonti? Questo è uno dei quesiti più importanti del calciomercato Genoa considerando anche la stagione che ha fatto: con tanto di doppia cifra e salvezza portata senza problemi a casa.

Vieira Genoa, tante offerte sul piatto dell’allenatore. Ecco il piano della società viste le voci sull’addio - Vieira Genoa, tante voci e una grande intenzione da parte della società rossoblu: rinnovare ulteriormente il contratto all’allenatore Il Genoa lavora intensamente per costruire le basi della prossima stagione e uno dei primi nodi da sciogliere riguarda il futuro di Patrick Vieira.

Genoa, il mix di giovani ed esperienza funziona: 8 under 20 hanno fatto il loro esordio in stagione, nessun’altra società come il Grifone - Genoa, il progetto dei rossoblù di mischiare con sapienza giovani e giocatori esperti ha funzionato: 8 under 20 in campo, nessuno come loro in A Il Genoa ha concluso la stagione con la salvezza raggiunta con largo anticipo, dimostrando di saper valorizzare un gruppo di giovani di grande talento e potenziale.

Una situazione surreale quella che vede protagonista l'ex presidente del Genoa Alberto Zangrillo Zangrillo starebbe agendo come testimone per la societĂ americana A-Cap, creditrice dei precedenti proprietari, i 777 Partners, che negli ultimi mesi, come ric Vai su Facebook

Il Genoa rifiuta l’abbonamento all’ex presidente Zangrillo; Il Genoa sul caso Zangrillo: Applicate le procedure corrette; Genoa, scoppia il caso Zangrillo: rifiutato l'abbonamento all'ex presidente.