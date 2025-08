Genoa divieto di abbonamento a Zangrillo | cresce la tensione con l’ex presidente

Genoa, tensione crescente tra la proprietĂ rossoblĂą e l’ex presidente Alberto Zangrillo: negatogli l’abbonamento Il rapporto tra il Genoa e l’ex presidente Alberto Zangrillo si fa sempre piĂą teso, dopo il rifiuto di far sottoscrivere due abbonamenti allo stesso Zangrillo e a suo figlio. Come riportato da la Gazzetta dello Sport, Zangrillo, primario dell’unitĂ operativa . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Genoa, divieto di abbonamento a Zangrillo: cresce la tensione con l’ex presidente

Nuovi veleni in casa Genoa. E stavolta il casus belli è un abbonamento negato. Con conseguente denuncia all'autorità giudiziaria presentata dall'ex presidente Alberto Zangrillo, a tutt'oggi consigliere d'amministrazione del club rossoblù

