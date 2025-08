Gennaro Mignone nato da due giorni e già abbonato | quando la passione si tramanda di padre in figlio

Tempo di lettura: 2 minuti Se non è un record, poco ci manca. Un abbonamento alla squadra del cuore (del papà ) a distanza di due giorni dalla nascita e potevano essere anche meno visto che Giuseppe Mignone aveva deciso di regalare il prezioso tagliando per la prossima stagione al figlio a distanza di 4 ore dalla venuta al mondo del piccolo Gennaro. Data di nascita il 30 luglio, verso le 5.30 del mattino. Giuseppe, da tutti conosciuto per la sua fede calcistica, giallorosso fino al midollo, basta entrare nella sua ‘Da Frittole’ per vedere tutte le maglie del Benevento attaccate al soffitto, ha pensato di presentarsi alle 9 al botteghino per chiudere la sottoscrizione dell’abbonamento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

