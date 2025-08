Genitori lasciano il figlio di 10 anni in aeroporto a Barcellona per non perdere il volo

Una coppia ha lasciato il figlio di 10 anni all’aeroporto di Barcellona dopo aver scoperto che il suo passaporto era scaduto. I genitori si sono imbarcati lo stesso, affidando il bambino a un parente. La polizia è intervenuta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

