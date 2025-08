Ieri stavamo leggendo del nuovo metodo educativo che va di moda negli Stati Uniti ribattezzato FAFO, acronimo di Fucking Around and Find Out (dove il senso è «Se fai qualcosa di stupido ne subirai le conseguenze» e consiste nella bizzarra idea di lasciare fare ai figli qualsiasi cosa così che imparino dai loro errori), quando abbiamo letto del caso di una famiglia italiana a cui si potrebbe applicare, all'inverso, lo stesso principio. «Fai la cazzata e poi vedi cosa succede». La famiglia in questione è siciliana, di Canicattì, e ha fatto ricorso al Tar perché il figlio aveva preso 9 all'esame di Terza media mentre per loro meritava 10. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Genitori geniali